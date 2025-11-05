Palermo, Pohjanpalo e Joronen convocati dalla Finlandia: il Mondiale è un miraggio

La Finlandia ha diramato la lista dei convocati per l’ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2026: ci sono Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, portiere e centravanti del Palermo.

Purtroppo per i due rosanero, la qualificazione al Mondiale è ormai un miraggio: la sconfitta per 4 – 0 nell’ultimo incontro con l’Olanda ha spento definitivamente i sogni dei finlandesi. La Nazionale biancoblu è infatti lontana tre punti dal secondo posto che darebbe accesso ai playoff, ma ha una partita in più. Sebbene non sia ancora matematico, è più che probabile che sarà la Polonia a staccare il pass.

La Finlandia, che affronterà Malta in casa, giocherà in seguito un’amichevole contro Andorra: le due partite sono in programma il 14 e il 17 novembre.







LEGGI ANCHE

PALERMO, CON BANI È UN’ALTRA MUSICA

L’ARBITRO DI JUVE STABIA – PALERMO