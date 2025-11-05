De Rossi torna in Serie A, sarà il nuovo allenatore del Genoa ​​

Daniele De Rossi torna ad allenare in Serie A: l’ex allenatore di Roma e Spal sarà il prossimo allenatore del Genoa. De Rossi sostituisce Vieira, che ha lasciato il club all’ultimo posto in classifica (prima della vittoria contro il Sassuolo che ha portato il Genoa al 18esimo posto).

Sulla panchina della Roma in Serie A ha guidato la squadra in 22 partite ottenendo 10 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Più difficile la sua esperienza a Ferrara con la Spal, quando era stato chiamato a stagione in corso a ottobre del 2022 per poi essere esonerato a febbraio del 2023.

La particolarità di De Rossi riguarda anche l’interessamento da parte della Fiorentina: il club toscano, al momento ultimo in classifica, ha esonerato Stefano Pioli e De Rossi era uno dei nomi possibili per sostituirlo. Il caso vuole che la prossima partita sia proprio Genoa – Fiorentina, anche se il tecnico non sarà in panchina perché dovrà scontare una vecchia squalifica.





