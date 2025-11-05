Palermo, con Bani è un'altra musica: leadership e qualità per tornare a correre ​​

Roberto Parisi 05/11/2025 06:30

Ci sono giocatori che, per status ed esperienza, riescono a spostare gli equilibri di una squadra anche senza essere numeri dieci o grandi bomber. In Serie B, Mattia Bani appartiene pienamente a questa categoria. I numeri parlano chiaro: due sconfitte e un pareggio nelle uniche partite saltate, seguite da una convincente vittoria al rientro dopo l’infortunio. Dati che confermano quanto la sua presenza faccia la differenza.

Bani si era infortunato a La Spezia ed era stato sostituito al 22′. Fino a quel momento aveva giocato tutti i minuti in campionato, sempre nel ruolo di perno centrale della difesa a tre. Una posizione complessa che richiede non solo solidità difensiva, ma anche qualità nell’impostazione. Bani stava interpretando il ruolo in modo impeccabile: con personalità e leadership, guidava il reparto e trasmetteva sicurezza ai compagni. Il suo stop, inevitabilmente, ha rappresentato una mazzata per la squadra.

Senza Bani si soffre

Peda è un buon giocatore e il futuro sembra dalla sua parte, ma oggi non è ancora Bani. Gli mancano personalità, esperienza e qualità nel comando della linea difensiva. Nelle tre gare in cui è mancato il numero 13 – contro Modena, Catanzaro e Monza – il Palermo ha raccolto un pareggio e due sconfitte, con un solo gol fatto e cinque subiti. Più che nei risultati, l’assenza di Bani si è sentita nella perdita di equilibrio e certezze.



Il difensore ex Genoa non è importante solo per la fase difensiva, ma anche per quella di possesso. È spesso il primo costruttore di gioco, capace di verticalizzare verso i trequartisti o gli attaccanti con precisione. La sua impostazione libera il play di centrocampo da eccessivi compiti di regia, consentendo alla squadra di alzare il baricentro. Bani vanta l’84% di passaggi riusciti, una percentuale notevole se si considera che non si limita ai semplici passaggi orizzontali di pochi metri, ma cerca spesso soluzioni più ambiziose e verticali.

Il ritorno del faro difensivo

Il rientro contro il Pescara è stato determinante. Il Palermo ha ritrovato stabilità in entrambe le fasi e Bani ha offerto una prova solida e intelligente. Con l’esperienza che lo contraddistingue, ha gestito le energie, chiedendo il cambio dopo 64 minuti per evitare di forzare eccessivamente dopo lo stop. Oltre alla sicurezza difensiva, Bani è anche un fattore offensivo: sui calci piazzati è sempre pericoloso e ha già siglato un gol decisivo contro il Cesena.

Sono proprio questi i profili scelti in estate dal club rosanero per compiere il salto di qualità. Senza elementi del suo spessore, è inevitabile faticare. Con il suo ritorno, il Palermo ha ricucito le crepe mostrate nelle ultime settimane e ritrovato compattezza.

Con Bani cambia tutto

Parlare di un sostituto all’altezza è quasi inutile. Bani era capitano del Genoa e titolare in Serie A: per sostituirlo servirebbe un giocatore dello stesso livello disposto ad accettare la panchina, ipotesi da ‘fantacalcio’. Con lui in campo, il Palermo ritrova ordine, fiducia e personalità. Ora serve continuità di rendimento per restare agganciati alle prime della classifica, che stanno correndo fortissimo.

