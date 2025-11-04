Serie B, fissato il recupero di Juve Stabia – Bari: si giocherà il 4 dicembre
Juve Stabia – Bari si giocherà il 4 dicembre: la gara della 10a giornata di Serie B, inizialmente rinviata per i fatti riguardanti il club campano, oggetto di indagine per infiltrazioni mafiose, si recupererà i primi giorni di dicembre.
La Juve Stabia, il cui prossimo avversario è il Palermo, ospiterà dunque il Bari in una sorta di turno infrasettimanale tra la 14a e la 15a giornata.
Il comunicato
La Lega Serie B ufficializza il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10a giornata della Serie BKT, a giovedì 4 dicembre ore 19,30.