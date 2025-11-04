“Parole irriguardose, non munito di pass”, Massimo Ferrero inibito dal Giudice Sportivo

Massimo Ferrero torna a far parlare di sé: il nuovo dirigente della Ternana è stato inibito fino al 25 novembre dal Giudice Sportivo per i suoi comportamenti tenuti durante il match giocato a Gubbio, pareggiato per 3 – 3 dalle Fere.

Il provvedimento

MASSIMO FERRERO (TERNANA) per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva parole irriguardose nei loro confronti.

Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).





