Conference League, ritorno quarti: la Fiorentina soffre ma vola in semifinale

La Fiorentina vola in semifinale di Conference League: i viola soffrono e pareggiano al Franchi contro il Celje ma riescono a passare il turno. In semifinale affronteranno il Betis, che ha eliminato il Jagiellonia.

I RISULTATI

Giovedì 17 aprile 2025

Fiorentina* – Celje: FINALE 2 – 2 (and. 2 – 1) Marcatori: 37′ p.t. Mandragora (F), 9′ s.t. Matko (C), 20′ s.t. Nemanic (C), 22′ s.t. Kean (F)





Jagiellonia – Betis*: FINALE 1 – 1 (and. 1 – 3)

Chelsea – Legia: FINALE 1 – 2 (and. 3 – 0)

SK Rapid – Djurgarden: FINALE 1 – 4