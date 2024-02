Conference League, sorteggio ottavi: la Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Conference League. Una sola squadra italiana ancora in corsa per la vittoria finale, si tratta della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La Viola affronterà il Maccabi Haifa, squadra israeliana. La Fiorentina giocherà in casa la gara di ritorno. L’andata si disputerà il 7 marzo e il ritorno il 14 marzo.

TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Servette – Viktoria Plzeň

Ajax – Aston Villa

Molde – Bruges

Union SG – Fenerbahçe

Dinamo Zagabria – Paok

Sturm Graz – Lille

Maccabi Haifa – Fiorentina

Olympiacos – Maccabi Tel-Aviv

