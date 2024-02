Palermo, la carica dei 3.000: altro ‘esodo’ rosanero a Cremona

Ormai non fa più notizia. Il popolo rosanero si prepara a ‘invadere’ anche Cremona per una sfida cruciale: saranno circa 3.000 i tifosi del Palermo allo stadio “Giovanni Zini”.

I 2.425 posti messi a disposizione dalla Cremonese nel settore ospiti sono andati sold-out in nemmeno un’ora. I tifosi rosanero hanno così cominciato ad acquistare biglietti di altri settori ma il club grigiorosso, vista la crescente domanda, ha riservato altri 500 ticket nella tribuna nord distinti: anche questi sono stati ‘polverizzati’ in poco tempo.

In totale saranno circa 3.000 i tifosi del Palermo presenti allo “Zini”, in diversi settori dello stadio. Il popolo rosanero, come sempre in trasferta, ha risposto alla grande e proverà a trascinare la squadra di Corini nel big match contro la Cremonese.

