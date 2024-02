Cremonese, Stroppa: “Col Palermo una gara bellissima, cercheremo la vittoria”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Palermo e ha parlato delle difficoltà di una gara molto delicata per entrambe le squadre.

“Giocheremo come sempre, cercando di trovare la vittoria – afferma – . Dopo la sfida col Palermo ci saranno tante altre partite, ma è una gara bellissima da giocare. Questo big match arriva in un momento bellissimo, per noi e loro. Lo stadio e il pubblico saranno di altra categoria, mi auguro che le squadre giochino per far vedere che possono essere di altra categoria”.

“Si affrontano due squadre molto competitive, i dettagli possono fare la differenza – continua – . La gara col Palermo non cambia il nostro percorso, noi di sicuro non molleremo. Non credo che il Palermo si discosti molto rispetto alla partita d’andata; sappiamo quali sono le loro qualità. Le due compagini hanno idee e individualità, il match potrà essere deciso anche sugli episodi, siamo sullo stesso livello“.

“Sicuramente ci saranno il nostro spartito e quello del Palermo, vediamo quello che succederà – conclude – . Io ho ancora negli occhi e nella mente la partita precedente, ciò che abbiamo sbagliato noi e ciò che abbiamo lasciato. Al di là del rammarico, sappiamo di avere le capacità per fare un certo tipo di partita e non vogliamo disconoscere il nostro modo di interpretarla”.

LEGGI ANCHE

CREMONESE – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI