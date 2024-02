Cremonese, i convocati di Stroppa per il big match contro il Palermo

Sono 24 i convocati della Cremonese per il big match contro il Palermo, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14. Quattro gli indisponibili tra i grigiorossi: Buonaiuto, Collocolo, Tuia e Rocchetti.

Rientrano in lista Majer e Johnsen, che hanno saltato l’ultima partita per squalifica. Problemi d’abbondanza, dunque, per Giovanni Stroppa, che conserva qualche dubbio soprattutto a centrocampo. Tra i convocati c’è anche il grande ex Franco Vazquez.

ECCO LA LISTA

PORTIERI

21 Saro, 22 Jungdal, 97 Livieri

DIFENSORI

4 Marrone, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 18 Ghiglione, 26 Antov, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili

CENTROCAMPISTI

6 Pickel, 7 Falletti, 19 Castagnetti, 24 Della Rovere, 32 Abrego, 37 Majer, 98 Zanimacchia

ATTACCANTI

9 Ciofani, 11 Afena-Gyan, 20 Vazquez, 71 Johnsen, 74 Tsadjout, 90 Coda

