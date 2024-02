Sudtirol – Bari, tra i convocati non c’è Masiello

Andrea Masiello non giocherà Sudtirol – Bari: il difensore è stato escluso dalla lista dei convocati del tecnico Valente per il match contro la sua ex squadra.

E’ la sesta volta in due anni che Masiello salterà il match contro il Bari: il difensore non è assente solo nei match che si giocano al San Nicola, ma in quelli contro i galletti in generale.

Masiello è infatti ricordato per la sua squalifica in seguito all’accusa di essere stato uno dei protagonisti del filone del calcioscomesse dei primi anni 10 del 2000.