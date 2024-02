Cremonese – Palermo, altri 500 biglietti per i tifosi rosa: si punta a un record stagionale

I tifosi del Palermo si preparano ad infrangere un nuovo record. I sostenitori rosa erano già accorsi in massa alla sfida di domani contro la Cremonese, valida per il secondo posto, polverizzando i tagliandi in poche ora dalla messa in vendita.

Non solo quelli riguardanti il loro settore (2.425), ma anche i 600 aggiunti in tribuna laterale nord dal Como, per venire incontro alle esigenze della gente vogliosa di assistere al match.

A questi, saranno aggiunti altri 500 biglietti, in vendita fino alle 19 di oggi, per il settore distinti nord dello “Zini”. Se anche questi dovessero essere divorati dai tifosi, si assisterebbe a un nuovo record stagionale dopo quello fissato col Modena il 7 ottobre (3.400), raggiungendo più di 3.500 presenze