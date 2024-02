Coppa Italia Serie C, regolamento Catania – Rimini: chi passa, cosa succede in caso di pareggio, i gol in trasferta…

Il Catania deve ribaltare la sconfitta dell’andata. Gli etnei, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C, affrontano il Rimini, che ha vinto 1 – 0. Ma cosa dice il regolamento? Quali sono le regole della competizione?

SEMIFINALE COPPA ITALIA SERIE C: FORMAT E REGOLAMENTO CATANIA – RIMINI

Il regolamento della Coppa Italia Serie C prevede che la semifinale si giochi sulla distanza andata/ritorno: prevale la squadra che ha segnato più gol nell’arco dei 180 minuti. In caso di parità di reti segnate, NON valgono ‘doppio’ i gol in trasferta: in caso di parità si giocano due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità si eseguono i calci di rigore.

Il Catania, quindi, dovrà vincere con due gol di scarto per accedere direttamente alla finale. Se gli etnei dovessero vincere di misura, si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. In caso di pareggio o sconfitta, gli uomini di Lucarelli sarebbero eliminati.