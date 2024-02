Imolese – Trapani in tv e streaming: dove vederla, orario, canale / Coppa Italia Serie D

Il Trapani vuole vincere tutto in questa fantastica stagione. La squadra di Torrisi affronta l’Imolese nelle semifinali d’andata di Coppa Italia Serie D. Calcio d’inizio alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 28 febbraio. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

IMOLESE – TRAPANI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING GRATIS, CANALE, LINK / COPPA ITALIA SERIE D

La partita sarà visibile in chiaro attraverso le emittenti televisive Telesud Trapani e “La TR3”, visibile in tv in Sicilia sul canale 83 del digitale terrestre. Lo streaming dell’emittente è disponibile sul sito ufficiale (latr3.it) e sulla pagina Facebook (VEDI QUI).