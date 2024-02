Coppa Italia Serie D, Trapani in semifinale: Fidelis Andria rimontata nel recupero

Il Trapani vola in semifinale dalla Coppa Italia Serie D: il club granata ha vinto 1 – 2 nei quarti di finale giocati in Calabria in casa della Fidelis Andria.

I padroni di casa sono passati in vantaggio con il gol al 17′ di Donida: per loro sembrava fatta ma i granata hanno messo in piedi un’incredibile rimonta nei minuti di recupero, prima pareggiando al 94′ e poi segnando il gol decisivo al 96′. Il marcatore è sempre lo stesso, Roberto Convitto.