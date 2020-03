Alle ore 18.00 circa, la conferenza stampa della Protezione Civile con gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia e il bollettino nazionale del 28 marzo.

Il totale dei soggetti attualmente positivi supera quota 70 mila (+3.651 rispetto a ieri): i morti nelle ultime 24 ore sono stati 889, mentre i guariti sono stati 1.434.

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 3.856 (+124). I tamponi complessivi sin qui realizzati sono 429.526, dei quali quasi 245mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

I dati di oggi:

• Casi attuali: 70.065 (+3.651 rispetto a ieri)

• Deceduti: 10.023 (+889)

• Guariti: 12.384 (+1.434)

• Ricoverati in terapia intensiva: 3.856 (+124)

Totale casi: 92.472 (+5.974, +6,9%)

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

I dati forniti dall’assessore al Welfare Gallera indicano 2.117 nuovi casi, per un totale di 39.415. (ieri erano stati 2.409 in più). Stabile purtroppo il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore sono morte altre 542 persone, contro le 541 registrate ieri (il totale è di 5.944). I pazienti in terapia intensiva sono 1.319: +27 rispetto alla giornata di ieri. I dimessi sono 21.000 (+1.533 rispetto al dato di ieri).

