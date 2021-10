MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, sabato 1 ottobre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 14.301 (-108)

Deceduti: 6.832 (+13)*

Dimessi/guariti: 277.677 (+529)

–

Ricoverati totali: 524 (-21)

Ricoverati in terapia intensiva: 61 (-2)

–

Totale casi: 298.810 (+434)

Tamponi: 6.307.520 (+13.945)

La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: 5 il 30/09/2021, 5 il 29/09/2021, 1 il 28/09/2021, 1 il 10/09/2021, 1 il 03/09/2021

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 93.652

• Deceduti: 130.973 (+52)

• Dimessi/Guariti: 4.451.133 (+4.007)

• Ricoverati: 3.547 (-91)

• di cui in Terapia Intensiva: 429 (-11)

• Tamponi: 92.759.111 (+293.469)

Totale casi: 4.675.758 (+3.405, +0,07%)