Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, domenica 21 novembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 10.382 (+290)

Deceduti: 7.146 (+9)*

Dimessi/guariti: 300.938 (+268)

Ricoverati totali: 379 (-7)

Ricoverati in terapia intensiva: 40 (+4)

Totale casi: 318.511 (+567)

Tamponi: 7.200.452 (+22.766)

Nota: La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 20/11/21 – N. 3 il 19/11/21 – N. 1 il 09/06/21 – N. 1 il 12/05/21 – N. 1 il 26/04/21.

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 148.760

• Deceduti: 133.177 (+46)

• Dimessi/Guariti: 4.643.751 (+4.302)

• Ricoverati: 4.865 (+103)

• di cui in Terapia Intensiva: 520 (+8)

• Tamponi: 114.499.740 (+487.109)

Totale casi: 4.925.688 (+9.709, +0,2%)