CorSport -“Baez, c’è il Palermo: i rosanero sondano il Frosinone”

Un altro nome sul taccuino di Rinaudo quando si avvicina la fine del calciomercato invernale. Si tratta di Jaime Baez del Frosinone che potrebbe essere la pedina per il reparto offensivo.

Sul calciatore, però, ci sarebbe anche il Bari secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il tempo stringe e con l’addio di Valente servirebbe un sostituto per il ruolo con il calciatore uruguaiano che potrebbe fare al caso di Corini.

In questa stagione di A ha realizzato una rete e un assist in dieci uscite. Sul quotidiano si parla ancora di Caso: la Cremonese sarebbe sempre in pole ma per il Palermo ci sarebbero ancora margini di manovra