Lo separano dal gioiellino | Allegri, la notizia era nell’aria: addio per sempre al titolarissimo

Il tecnico toscano è tremendamente dispiaciuto. Senza il top player lo Scudetto si complica sempre di più: Inzaghi sorride.

Tra le squadre che maggiormente possono ostacolare l’Inter nella vittoria dello Scudetto vi è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri che sta dimostrando di avere i giocatori all’altezza per provare il colpo a fine stagione.

I bianconeri, hanno iniziato questo nuovo campionato di Serie A con tantissimi punti interrogativi che pian piano si stanno risolvendo grazie ad un’attività societaria attenta, meticolosa e soprattutto ponderata.

Quando nella scorsa estate è arrivato Cristiano Giuntoli dal Napoli, si era già capita che l’idea della dirigenza fosse quella di restaurare un ambiente fin troppo scosso negli ultimi anni in seguito ai punti di penalizzazione e alle difficoltà notevoli che hanno incontrato in passato.

Ora, però, sembra che ci sia la possibilità di sognare in grande, grazie all’amalgama che Massimiliano Allegri è riuscito a creare fra i suoi tesserati nonostante ad inizio campionato le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli potessero indurre l’ambiente ad un tracollo generale.

Asse Juve-Chelsea

La caparbietà e la solidità del tecnico toscano, però, hanno fatto sì che il gruppo diventasse ancor più solido e unito. Ciò dimostra, che Allegri sia riuscito a trasmettere l’indole della grande squadra che ha sempre voluto portare avanti in ogni sua esperienza da allenatore.

Quest’anno, ancor di più, può sorridere grazie al suo bomber ritrovato ovvero Dušan Vlahović. Quest’ultimo, infatti, sebbene nella scorsa estate sembrava sul punto di lasciare Torino per lasciare spazio a Romelu Lukaku, la trattativa è poi naufragata grazie all’intromissione di Tiago Pinto che ha portato il centravanti belga in prestito dal Chelsea alla Roma.

Kean vola in Spagna

Sebbene l’attaccante serbo sia rimasto alla corte di Allegri, ciò è diventato un grandissimo punto a favore del tecnico che sta riuscendo sempre di più a trarne il giusto profitto dai suoi goal e dalle sue giocate straordinarie. Molti sono i compagni di squadra che, in questa nuova stagione stava dimostrando di avere tutte le carte in regola per indossare la casacca bianconera. Fra questi è giusto menzionare il difensore Federico Gatti, il centrocampista Locatelli e Federico Chiesa che, proprio durante le partite di qualificazione con la Nazionale italiana di Spalletti, ha dimostrato una vera e propria rinascita che gli ha dato nuova linfa anche in campionato.

Ora però, nonostante tutti questi punti favorevoli, sembra che Massimiliano Allegri debba fare i conti con una cessione non affatto semplice. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Moise Kean è stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid. Considerando però i rapporti altalenanti con l’allenatore toscano, sicuramente l’esperienza spagnola potrà aiutare la crescita del giovane talento italiano. Quest’ultimo farà di tutto per farsi notare anche da Spalletti e provare ad essere convocato ai prossimi Europei.