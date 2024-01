Il Secolo XIX – “Come lo Spezia ha ritrattato sulla cessione di Verde al Palermo”

Daniele Verde resta allo Spezia, prolunga e adegua il suo contratto. Sul “Secolo XIX” si prova a ricostruire la trattativa col Palermo, poi saltata dopo la doppietta dell’attaccante nella gara col Pisa.

“Al Palermo, Verde avrebbe visto il suo contratto che con lo Spezia scade nel giugno 2025, prolungarsi fino al 2026, con un forte adeguamento, specie nel caso di promozione in A (in B, almeno fino al giugno 2024, avrebbe percepito la stessa cifra che arriva dalle casse dei Platek). Nei meandri della trattativa si è così trovato un accordo per parificare l’offerta temporale, quindi portando la scadenza di Verde al 2026, con un’eventuale opzione per un successivo anno. Adeguando lo stesso stipendio del giocatore”, si legge.

L’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha cambiato le carte in tavola. È il tecnico che ha riunito le parti, che ora devono collaborare, per il bene comune. Fino a giugno prossimo, quindi, Spezia e Verde ancora sposi.

