Tuttosport – “Il Palermo propone lo scambio Vasic – Antonucci”

Il Palermo sta cercando un esterno offensivo in queste ultime ore di calciomercato. La società rosanero è in stretto contatto con lo Spezia dopo la trattativa, poi saltata, per Daniele Verde: l’obiettivo sarebbe Mirko Antonucci.

Secondo quanto riportato su Tuttosport, il Palermo avrebbe proposto lo scambio tra Aljosa Vasic e Antonucci. L’attaccante dello Spezia è stato acquistato in estate per 2 milioni di euro dal Cittadella.

La proposta dei rosanero sarebbe quella di Vasic più conguaglio per Antonucci. Decisive le prossime ore, con il Palermo che si sta guardando attorno e ‘sonda’ anche altre piste.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI