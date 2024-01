Palermo – Bari, le probabili formazioni: dubbio in difesa

(AGGIORNATO IL 31 GENNAIO, ORE 11.15). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Bari, match valido per la 23a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento venerdì 2 febbraio, alle ore 20.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité (Graves), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: /

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Bellomo, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.

Indisponibili: Aramu, Di Cesare, Diaw, Maiello

Squalificati: Benali

Pochi cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato a Catanzaro. Corini può contare su Brunori, che ha scontato la squalifica, e su un Diakité che ha sulle gambe una settimana di allenamenti con i nuovi compagni. Ancora indisponibili Desplanches e Lucioni, alle prese con i rispettivi infortuni.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre il grande dubbio riguarda la fascia destra: Diakité potrebbe debuttare dal primo minuto, con Graves in panchina; il danese, però, può anche giocare al centro, con Nedelcearu in panchina. Sicuri del posto Ceccaroni e Lund.

CENTROCAMPO

Ranocchia, dopo la bella prestazione di Catanzaro, va verso la conferma dal primo minuto. Gomes al centro e Segre sul centrosinistra al momento sono intoccabili.

ATTACCO

Brunori ha scontato il turno di squalifica e torna dal primo minuto, con Soleri che va in panchina. Sulla destra dovrebbe essere confermato Di Mariano mentre a sinistra c’è Di Francesco.

LEGGI ANCHE

LUPO: “IL PALERMO DEVE FARE QUALCOSA IN PIÙ”