Repubblica – “Marino, 35 giorni in rosa senza mai andare in panchina”

“Il ritorno di Pasquale Marino in Sicilia non è solo la sfida del Bari in crisi di certezze che incontrerà il Palermo di Corini voglioso di ingranare la quarta, ma anche la rappresentazione metaforica di un cerchio che si chiude”.

Questo l’incipit di Repubblica che nella sua edizione odierna parla di Pasquale Marino, ora tecnico del Bari, e del suo ritorno a Palermo. Il tecnico, infatti, questa volta sarà nemico dei rosa ma in passato è stato vicino a far parte del club.

La prima volta nel 1985 da giocatore: ai tempi Marino era nell’Akragas di Arcoleo e il Palermo aveva già preparato il precontratto. Purtroppo l’affare non si chiuse per problemi societari derivanti dall’omicidio del presidente Parisi.

Poi, nel 2019, 35 giorni sulla panchina di viale del Fante prima della catastrofica radiazione del club. Marino fu allenatore dei rosa per pochissimo temp, poi il club scomparve.