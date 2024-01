CorSport – “Difesa: il Palermo ritenta per Cistana”

Torna in auge il nome di Andrea Cistana per rinforzare la difesa del Palermo. Il calciatore del Brescia ha scelto di non rinnovare il suo accordo contrattuale con la società perché vorrebbe cambiare aria, soprattutto puntando alla Serie A.

Spunta però proprio il club rosanero che aveva già sondato l’affare. Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, la società di proprietà del CFG sarebbe in pressing sul calciatore ma non è escluso il club rosa possa puntare anche a una pista estera per migliorare la retroguardia.