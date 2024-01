Napoli, De Laurentiis ha scelto il difensore | Per Mazzarri il migliore in circolazione

Il Napoli è alla ricerca costante di un difensore che vada a rinforzare il reparto arretrato che quest’anno non sta garantendo le medesime certezze dello scorso anno

Il calciomercato sta entrando nel vivo e in casa Napoli non ci si vuole far trovare impreparati. La priorità in questa fase è chiudere l’affare Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese è sempre più vicino a vestire i colori azzurri. Una volta sistemata la questione si passerà all’altra grande priorità dei partenopei, ovvero il difensore.

L’addio di Kim ha lasciato un vuoto ancora più grande di quello che si poteva pensare. Natan finora non ha mantenuto le aspettative e il risultato è che la difesa imperforabile dello scorso anno ha lasciato spazio ad un reparto facilmente vulnerabile che sta creando non pochi problemi alla squadra.

Per questo è necessario un rinforzo di un certo spessore. Qualcuno che conosca bene il calcio italiano e che non abbia particolari problemi di adattamento sia in campo che fuori. Finora sono stati sondati diversi profili, ma nessuno ha convinto a pieno la dirigenza napoletana fino in fondo.

Mister Mazzarri però pare che abbia espresso una preferenza piuttosto chiara, che qualora dovesse essere confermata sarebbe decisamente suggestiva. Il giocatore però sta attirando su di sé le attenzioni di tanti club sia in Italia che all’estero e ciò potrebbe portare ad una scomoda asta.

Il profilo ideale richiesto da Walter Mazzarri

Si tratta di Radu Dragusin difensore in forza al Genoa, nominato miglior giocatore rumeno del 2023. La sua caratteristica peculiare è la fisicità visto che può vantare un’altezza di ben 191 centimetri. Una dote che gli consente di essere forte sui calci piazzati sia in fase difensiva sia in fase offensiva.

Nonostante ciò però è anche piuttosto abile in fase di marcatura. Da un po’ di tempo gioca in una difesa a tre, ma vista la sua enorme duttilità non avrebbe particolari problemi a passare ad una difesa a quattro. D’altronde almeno per ora Mazzarri non sembra intenzionato a cambiare il suo 4-3-3.

La parabola ascendente di Dragusin

Acquistato dalla Juventus nel 2018 ha giocato prima con l’Under 23 bianconera per poi esordire in prima squadra proprio contro il Genoa nel dicembre 2020. Da lì avanti ha iniziato a girovagare per l’Italia andando prima alla Sampdoria e poi alla Salernitana prima di essere acquistato dai rossoblù nel 2022.

Nella passata stagione in Serie B ha giocato tutte e 38 le partite di campionato realizzando 4 gol e contribuendo in maniera tangibile al ritorno in A dei liguri dopo appena una stagione di purgatorio. Adesso con la consacrazione nel massimo campionato sembra essere giunta l’ora per lui di spiccare il volo verso realtà più ambiziose, come appunto il Napoli.