Palermo, per Valente c’è il Cesena in pole. Anche Mateju è sacrificabile

Sarebbero Nicola Valente ed Ales Mateju i calciatori “sacrifiabili” dal Palermo in questa sessione di mercato. I rosa hanno necessità di liberare slot nella lista over e il nome più richiesto è quello dell’esterno offensivo classe ’91.

Su di lui c’è il Sudtirol in Serie B e diverse altre in C (Padova, Avellino, Triestina, Catania), tra cui il Cesena in pole dove Valente ritroverebbe l’ex capitano De Rose.

Il terzino ceco invece, in scadenza a giugno similarmente a Valente, potrebbe salutare dopo un anno e mezzo e diventare pedina di scambio per altre trattative. Lo scrive il Giornale di Sicilia.