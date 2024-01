Palermo, la Juventus deve cedere: rosa vicinissimi a Ranocchia per il centrocampo

Sarebbe quello di Filippo Ranocchia il nome individuato dalla società per rinforzare il gruppo di Corini, nello specifico il centrocampo. Il calciatore, in prestito dalla Juventus, non trova lo spazio necessario all’Empoli ed è sceso in campo 9 volte senza realizzare reti o assist.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Ranocchia sarebbe vicinissimo ai rosa con i bianconeri che hanno necessità di cedere per favorire l’operazione Tiago Djalò.

Il calciatore classe 2001 gioca prevalentemente al centro del campo e il Palermo avrebbe proposto un acquisto a titolo definitivo. “Filippo Ranocchia andrà al Palermo”, scrive Di Marzio.