Occasione Varane, con il Manchester è finita | Chiamata dall’Italia: ‘Vieni a vincere con noi’

Una nuova occasione si presenta sul mercato per una big italiana: il difensore francese Raphael Varane è un obiettivo possibile. Varane, attualmente in forza al Manchester United, sembrerebbe pronto a tentare la nuova esperienza in Serie A.

Ci sono alcuni calciatori che fin da giovani manifestano la propria predisposizione ad essere vincenti. Uno di questi è certamente Raphael Varane. Il difensore centrale classe 1993 ha dimostrato molto presto di poter ricoprire il suo ruolo come i grandi della storia del calcio.

Cresciuto nelle giovanili del Lens, dopo una stagione in prima squadra viene acquistato dal Real Madrid, che punta tutto sul giovane. Il prezzo pagato dalle Merengues fu di 10 milioni di euro, e si dimostrò nel tempo un investimento decisamente azzeccato.

Con la squadra spagnola, infatti, Varane ha totalizzato 360 presenze condite da 17 gol nell’arco di dieci stagioni. Sono stati questi gli anni più fertili per il giocatore, che ha aggiunto al suo palmarès tantissimi titoli nazionali e internazionali.

Oltre alle tre vittorie in Liga, con il Real Madrid il difensore ha conquistato anche una Coppa Spagnola, tre Supercoppe Spagnole, quattro Champions League, quattro Mondiali per Club e tre Supercoppe Europee. Nel 2018, poi, la ciliegina sulla torta con i Blues: Varane aggiunge anche la Coppa del Mondo nel torneo disputato in Russia.

La fame di vittorie e nuove esperienze

Dopo dieci stagioni ricche di vittorie e di successi, Raphael Varane ha cambiato campionato, aggregandosi al Manchester United allenato da Solskjaer nel 2021. Da allora, il difensore francese ha seguito gli alti e i bassi del Red Devils, riuscendo a conquistare una sola Coppa di Lega in tre stagioni.

Di certo non si tratta di una situazione a cui Varane è abituato. Le sue prestazioni e la sua bacheca riportano a scenari più importanti, anche considerando l’età oramai matura del calciatore.

Varane può arrivare in Serie A

Proprio questo desiderio di cambiare sarebbe al centro della nuova possibilità di mercato. La Juventus, infatti, potrebbe decidere di mettere le mani sul difensore la prossima estate, quando mancherà un solo anno alla scadenza del contratto di Varane.

Si tratterebbe di un acquisto atto a portare esperienza e personalità all’interno di una squadra che sta portando molti giovani a crescere in maniera esponenziale. Le piste sembrano aperte, e il colpo ha una sua logica: vedremo come si evolverà questo campionato, e quali saranno le decisioni di Giuntoli per il futuro.