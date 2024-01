GdS – “Palermo, paradosso Stulac”, “Vasic insegue il posto fisso”

“I gol a tempo scaduto lo hanno fatto entrare nei cuori dei tifosi rosanero“. Il riferimento del Giornale di Sicilia è a Leo Stulac, centrocampista del Palermo che sta incidendo nonostante il poco spazio.

Stulac ha realizzato quattro reti e messo a segno due assist nonostante sia stato titolare solo 9 volte su 17 giocando appena 82 minuti (recuperi esclusi). Meglio di lui a centrocampo in B (esclusi gli esterni) solo Tessmann del Venezia e Bernabé del Parma che però vengono schierati con più continuità. Sul quotidiano si parla anche di Vasic che, al contrario, sta andando a rilento nella prima parte della stagione.

Nessuna bocciatura, il numero 20 è ancora giovane (22 anni) ed è stato preso anche in ottica futura dalle grinfie di Sassuolo e Feyenrd, con una spesa di circa 2 milioni. Ora vuole brillare nel girone di ritorno.

“La prima missione sarà scalare le gerarchie in mezzo al campo: il lungo stop e il rendimento ottimale dei compagni di reparto lo hanno collocato in fondo alle scelte di Corini, ma in termini di classe e tecnica forse il solo Henderson è a livello dell’ex Padova”, si legge.