CorSport – “Il Palermo al ‘Barbera’: niente esilio”

“È scongiurato il pericolo di non poter giocare al Barbera per la prossima stagione, dato che l’agibilità è stata concessa ma il caso stadio è ben lungi dall’essere risolto”. Lo scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport esprimendosi sulla convenzione che dovrebbe assegnare al Palermo la gestione dello stadio.

Si va verso una soluzione transitoria: verrà prorogata la convenzione attuale che scadrà a dicembre 2026. Una spesa vicina ai 30 mln di euro per migliorare il “Barbera” è magari entrate negli stadi in lizza per ospitare gli Europei del 2032.

Al Palermo che “in questi anni ha anticipato tantissime spese per lo stadio, ben oltre il valore del canone dovuto, sono già stati erogati 3 milioni di euro a rimborso. Però gli interventi su una struttura che sta per sfiorare i 100 anni devono essere continui e quotidiani”, si legge.