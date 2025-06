D’Angelo: “Stroppa è il miglior allenatore della Serie B insieme a Grosso e Inzaghi”

Lo Spezia crolla contro la Cremonese nella finale di ritorno playoff e dice addio alle speranze di promozione in massima serie. Il tecnico dei liguri, Luca D’Angelo, ha voluto fare i complimenti all’allenatore dei grigiorossi, Stroppa, nella conferenza stampa al termine della partita.

“Stroppa è il miglior allenatore della Serie B insieme a Grosso ed Inzaghi. Nel calcio spesso si dice che è importante giocare bene ma quello che conta è vincere. Stroppa è un vincente ed una brava persona”, ha detto.

Il futuro di entrambi i tecnici, D’Angelo e Stroppa, non è per nulla certo di rimanere uguale al presente. Il primo ha già riscontrato i primi interessamenti da parte del Modena, il secondo ha risposto ai microfoni di Dazn durante i festeggiamenti per la promozione ottenuta: “Futuro? Non lo so ancora. Penso solo a godermi il momento”.





