Fiorentina, continua la ricerca del nuovo allenatore: in lista anche Gilardino

In casa Fiorentina prosegue la ricerca del post-Palladino. Dopo aver sondato i profili di Farioli — fresco di dimissioni dall’Ajax — e Baroni, in fase di risoluzione con la Lazio, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Alberto Gilardino, come riportato da Tuttomercatoweb.

Il tecnico piemontese, reduce dall’esperienza al Genoa conclusasi con l’esonero, rappresenterebbe una figura interessante per la panchina viola. Gilardino, infatti, ha indossato la maglia della Fiorentina da calciatore dal 2008 al 2012, lasciando un buon ricordo tra i tifosi. Il suo ritorno, stavolta da allenatore, sarebbe ben visto dalla piazza.

Tuttavia, la Fiorentina dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club, sia in Serie A che in Serie B: su di lui avrebbero già messo gli occhi Pisa e Cagliari. Nelle scorse settimane, Gilardino era stato accostato anche al Palermo come possibile successore di Alessio Dionisi, ma la società rosanero sembra aver ormai virato su Inzaghi, attualmente in uscita proprio dal Pisa.





