CorSport – “Palermo freme: contro Stroppa è un crash test”

“Sabato allo “Zini” scenderà in campo il “solito” Palermo“. Lo scrive Antonio La Rosa nell’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenziando le doti di una squadra, quella rosanero, che ha acquisito certezze e consapevolezze.

Corini prepara lo scontro al vertice contro la Cremonese, attualmente al secondo posto a -1, all’insegna della continuità. C’è rispetto, ma non timore. “Squadra che vince non si cambia? La direzione è questa”, scrive La Rosa riguardo al modulo che oramai ha assunto una sua identità.

L’unica variazione potrebbe essere l’inserimento di Lund per Aurelio, ma lo statunitense non è ancora rientrato in gruppo. Capitolo Graves: il difensore ha lavorato ancora a parte.