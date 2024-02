GdS – “Palermo grande con le grandi”, “Corini, il poker è una maledizione”

“Tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta: il Palermo sa come far male alle grandi“. Lo scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia in cui analizza il cammino dei rosanero, imbattuti contro le big.

Il Como è stata solo l’ultima squadra espugnata (3-0) ma è un trend che è partito il 26 settembre, in occasione della trasferta di Venezia (3-1 al Penzo). Il 10 dicembre, invece, è arrivato il pari 3-3 contro la capolista Parma al Tardini e il 23 dello stesso mese il pari col Como (questa volta all’andata).

Infine, il 3-2 alla Cremonese che i rosa incontreranno nuovamente sabato. Sul quotidiano si parla anche della possibile quarta vittoria di fila dei rosanero di Corini che fino a questo momento non è mai arrivata.

Bisognerà, però, battere nuovamente i grigiorossi di Stroppa sabato. L’ultima volta che è accaduto, sulla panchina rosanero c’era Silvio Baldini che ottenne il filotto durante i playoff di Serie C.