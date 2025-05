CorSport – “Palermo, il tifo contro al Barbera”

Giocare le ultime due partite decisive per la qualificazione ai playoff in casa potrebbe non rappresentare un vantaggio per il Palermo. La Curva Nord ha già annunciato contestazioni per la partita di domani sera, criticando sia la squadra che soprattutto la società, delusa da una stagione caratterizzata da numerosi errori a vari livelli.

Da diverse settimane allo stadio si percepisce un clima di sfiducia, rivolto principalmente all’allenatore ma che inevitabilmente coinvolge anche i giocatori al primo errore. Il rendimento casalingo della squadra durante l’intero campionato non è incoraggiante: il Palermo ha infatti subito sei sconfitte al Barbera, segno che alcuni atleti soffrono la pressione.

Il Palermo dovrà quindi dimostrare capacità di concentrazione in una serata in cui è fondamentale ottenere un risultato positivo. L’obiettivo principale non sarà tanto esprimere un calcio spettacolare quanto vincere fornendo una prova convincente e concreta. Oltre agli aspetti psicologici, preoccupano anche le difficoltà tecniche incontrate dal Palermo contro questo tipo di avversari.





Quest’anno la squadra ha ottenuto più punti contro le prime della classe – battendo Sassuolo, Spezia, Cremonese, Catanzaro e due volte Juve Stabia – rispetto alle formazioni di seconda fascia; inoltre al Barbera sono già passate squadre come Salernitana, Cittadella e Sudtirol. Lo riporta il Corriere dello Sport.