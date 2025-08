CorSport – “Palermo, rebus Vasic”

“Nel centrocampo del Palermo ci sono a disposizione elementi (Blin, Gomes, Ranocchia e Segre) che si possono alternare nei diversi compiti. In questo quadro si aggiunge Vasic che può essere considerato come un jolly”. Così Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport

Può agire fra i due a ridosso della punta come aggiungersi ai cursori in mezzo al campo. Il serbo nato in Italia, al netto dei problemi vissuti lo scorso anno, gode però di ottimo mercato, è inseguito dall’Empoli ma Inzaghi è restio a farlo partire.

Intanto anche numericamente il Palermo avrebbe comunque bisogno di un elemento in più nel settore: Aljosa è un under, servirebbe trovare un altro giovane da inserire al suo posto e l’allenatore dubita che ce ne possano essere di migliori.





Tecnico e società stanno decidendo assieme ma per il momento la sensazione è che Vasic avrà un’altra chance godendo della piena fiducia del nuovo allenatore.

