CorSport – “Super Pohjanpalo. Palermo implacabile”
Il colpo del centravanti autentico per inaugurare il campionato, raggiungere la doppia cifra di gol con la maglia rosanero (dopo aver terminato la scorsa stagione a 9 reti, partendo però da febbraio) e dimostrare a Inzaghi le proprie qualità sotto porta: Joel Pohjanpalo ha immediatamente fatto la differenza.
Non solo grazie allo stacco di testa che ha sbloccato il risultato contro la Reggiana, ma anche attraverso una serie di giocate che hanno confermato il suo ruolo fondamentale nello sviluppo tattico della squadra. Questo il tema affrontato oggi dal Corriere dello Sport.
Come tutti gli attaccanti moderni, il giocatore finlandese non si limita ad attendere il passaggio ideale, ma si propone in fase di sponda agendo quasi sempre di prima intenzione. Per quanto riguarda la sua efficacia all’interno dell’area di rigore, soltanto le grandi parate del giovane Motta gli hanno impedito di festeggiare subito una doppietta.