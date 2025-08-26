Gazzetta – “L’Empoli prova a strappare Di Francesco al Palermo”
C’è movimento intorno a Federico Di Francesco. L’attaccante del Palermo sarebbe al centro di interessi di alcuni club che pensano a lui per il campionato e per avere un jolly offensivo in avanri.
Prima, è stata la volta del Catanzaro che sembrava essersi inserito con decisione per ottenere le sue prestazioni. Questa volta, invece, sarebbe l’Empoli ad aver messo gli occhi su di lui. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
Ora tocca al Palermo, che in vista della chiusura del calciomercato dovrà decidere il futuro del suo giocatore: Inzaghi potrebbe sfruttarlo e tenerlo per la sua duttilità, ma non c’è nulla di già scritto.
4 thoughts on “Gazzetta – “L’Empoli prova a strappare Di Francesco al Palermo””
Non facciamo l’errore di rafforzare una diretta concorrente come l’Empoli. Catanzaro si ma Empoli no.
Intanto il Palermo ha preso dal Cagliari il 18enne mezzala Giosuè Grippa
non mi risulta, almeno non ancora ma non credo (gm)
Di Francesco fa parte di quel gruppone di giocatori dai quali mi sarei aspettato grandi cose e che invece hanno dato poco e niente. Direi nulla . Non so se per limiti propri o se per deficienze degli allenatori. Credo sia venuto il momento di cambiare anche lui magari utilizzandolo come pedine di scambio . Ad Osti il compito di chiudere anche questo capitolo.