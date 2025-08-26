Rinaudo: “Il Palermo ha fatto un mercato importante. Corona può crescere”

Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B. Il dirigente ha espresso la sua opinione anche su un giovane talento in rampa di lancio, Giacomo Corona.

“Il mercato e la prima giornata confermano i pronostici – afferma – . Le grandi, dal Monza al Palermo fino all’Empoli e il Venezia, non hanno deluso. Il Palermo ha fatto un mercato importante, il Venezia è molto forte. E mi è piaciuto molto il mercato del Modena. Il Monza ha una squadra già importante, potrà migliorarla in base a chi andrà via. Mi è piaciuta la Juve Stabia, ripartire dopo un campionato eccezionale non era facile. Ha messo dentro calciatori forti e l’allenatore, Abate, è molto bravo”.

Su Corona, dice: “È stato fatto un buon lavoro con un calciatore che ha delle qualità fisiche e tecniche. Risalta la sua struttura, ma anche sotto il punto di vista tecnico ha delle qualità importanti. Sa far giocare bene la squadra, rifinire l’azione. Credevo che dopo l’ultimo anno di Primavera, dopo l’esordio in Serie C, fosse giusto andare in una Primavera 1. Andò al Torino. L’anno dopo all’Empoli e si è rivelata la scelta giusta. Ha fatto una ventina di gol. Poi mi chiamò Moreno Zocchi: Pontedera era il posto giusto per dare continuità. Un posto dove puntano sui giovani. L’anno scorso ha disputato un campionato importante. E oggi è un calciatore con caratteristiche difficili da trovare. Con Inzaghi può crescere e migliorare sotto ogni aspetto. Sono molto contento del suo esordio che sento un po’ mio, sono felice e gli auguro di ottenere sempre più risultati importanti”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO HA CAMBIATO PELLE