Cosenza, esonerato Fabio Caserta: vicino il ritorno di William Viali

Fabio Caserta non è più l’allenatore del Cosenza. La società ha ufficializzato l’esonero dopo il pareggio casalingo contro il Cittadella.

Al posto di Caserta è pronto a tornare William Viali, un ex Cosenza, reduce dalla separazione con l’Ascoli risalente allo scorso novembre. In alternativa resta valido il nome di Pierpaolo Bisoli, anche lui un ex.

Caserta lascia il Cosenza dopo 30 partite. Lo score è stato di otto vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte. I calabresi occupano il tredicesimo posto in classifica a -3 dalla zona playoff e +4 da quella playout.

LA NOTA DEL COSENZA

Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Fabio Caserta. La Società ringrazia sentitamente mister Caserta, unitamente al suo staff, per il lavoro svolto in questi mesi rossoblù. pic.twitter.com/xOIThEtnEn — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) March 11, 2024

LEGGI ANCHE

LECCO – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE