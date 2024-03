Palermo subito in campo per preparare la sfida col Venezia: il report

Nessun giorno di riposo per il Palermo. La squadra di Corini è tornata in campo il giorno dopo la vittoria con il Lecco per preparare la prossima partita, in programma venerdì alle 20.30; l’avversario è il Venezia, terzo in classifica e a +5 dai rosanero.

I rosanero si sono ritrovati a Torretta per una seduta mattutina. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto un recovery tra fisioterapia e palestra, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, cambi di direzione, gioco di posizione e partite a campo ridotto.

