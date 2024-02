Cremonese – Palermo 2 – 2, le pagelle dei quotidiani

Un pareggio che ha il sapore di opportunità sprecata per il Palermo che, contro la Cremonese, non riesce a portare a casa la vittoria e il secondo posto nonostante il doppio vantaggio e l’uomo in più. Per questo motivo non tutti i voti dei maggiori quotidiani sono positivi.

I voti

Giornale di Sicilia: Pigliacelli 6; Diakité 7, Nedelcearu 5,5, Ceccaroni 6, Aurelio 5.5; Gomes 6 (dal 34′ s.t. Coulibaly s.v.), Segre 6,5; Di Mariano 6 (dal 12′ s.t. Insigne 5.5), Ranocchia 6,5 (dal 23′ s.t. Soleri 6), Di Francesco 5,5 (dal 34′ s.t. Traoré 6); Brunori 6,5 (dal 34′ s.t. Mancuso s.v.).

Corriere dello Sport: Pigliacelli 6; Diakité 6.5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Aurelio 6; Gomes 6.5 (dal 34′ s.t. Coulibaly 6), Segre 6; Di Mariano 5 (dal 12′ s.t. Insigne 5.5), Ranocchia 7,5 (dal 23′ s.t. Soleri 5.5), Di Francesco 5,5 (dal 34′ s.t. Traoré 6.5); Brunori 6 (dal 34′ s.t. Mancuso 6).

Tuttosport: in aggiornamento