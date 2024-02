Crotone – Benevento, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C

Il Benevento, quinto in classifica e in striscia positiva da cinque gare, affronta il Crotone, reduce dal pari contro il Sorrento. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, lunedì 12 febbraio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

CROTONE – BENEVENTO IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà trasmessa dalla Rai: la gara sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). In live streaming la partita sarà trasmessa sul servizio Rai Play (disponibile sul sito – www.raiplay.it – e sull’app dedicata). Il link al live streaming sarà disponibile anche sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it).

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.