Crotone, Silvio Baldini è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Silvio Baldini torna in panchina: il tecnico ex Palermo ha firmato un contratto fino a fine stagione con il Crotone. Baldini torna in panchina dopo la breve esperienza con il Perugia della passata stagione.

IL COMUNICATO

Il Football Club Crotone comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Silvio Baldini. Il neo tecnico pitagorico, che verrà presentato alla stampa domani alle ore 10, ha firmato il contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2024.

Nato a Massa l’11 settembre 1958, Baldini è un allenatore di assoluta esperienza, carismatico e di grande personalità, con svariate panchine in tutte le serie professionistiche fino alla nuova ed entusiasmante sfida alla guida degli squali. A mister Baldini il più caloroso benvenuto e buon lavoro da parte di tutta la famiglia rossoblù!