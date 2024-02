Non solo il risultato, il match del Barbera contro il Palermo è stato molto negativo per il Como, anche per via di due infortuni importanti, quelli di Baselli e Kone.

I due calciatori si sono infortunati entrambi nel primo tempo: secondo quanto riportato da “La Provincia di Como”, per Baselli si teme uno strappo muscolare, mentre per Kone si prospetta anche un intervento chirurgico al ginocchio.