D'Angelo (vice Inzaghi): "Un risultato che vale molto, importante dare continuità" ​​

Inzaghi batte Dionisi e il Palermo ottiene, convincendo, la sua seconda vittoria consecutiva. L’allenatore rosanero non è intervenuto nel post partita perché rimasto senza voce: al suo posto il vice Maurizio D’Angelo.

“L’importante era dare continuità alla prestazione precedente e spero aumenti le nostre convinzioni – spiega -. Eravamo consapevoli di affrontare una squadra in salute e il risultato così vale di più, vale doppio”.

“Pohjanpalo, insieme ad alcuni giocatori, sta prendere in mano la squadra e il loro apporto fa ben sperare per il futuro,. Una crescita continua. Le Douaron? L’Empoli stava mettendo pressione: è stata una scelta tecnica, non disciplinare”.







