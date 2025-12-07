D'Angelo (vice Inzaghi): "Un risultato che vale molto, importante dare continuità" ​​

Redazione 07/12/2025 19:50

Inzaghi batte Dionisi e il Palermo ottiene, convincendo, la sua seconda vittoria consecutiva. L’allenatore rosanero non è intervenuto nel post partita perché rimasto senza voce: al suo posto il vice Maurizio D’Angelo.

L’importante era dare continuità alla prestazione precedente e spero aumenti le nostre convinzioni – spiega -. Eravamo consapevoli di affrontare una squadra in salute e il risultato così vale di più, vale doppio”.

Pohjanpalo, insieme ad alcuni giocatori, sta prendere in mano la squadra e il loro apporto fa ben sperare per il futuro,. Una crescita continua. Le Douaron? L’Empoli stava mettendo pressione: è stata una scelta tecnica, non disciplinare”.



 

