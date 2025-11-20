Dazn, ecco le partite gratuite del weekend di Serie A e B ​​

Dazn comunica le partite che saranno fruibili in diretta gratuita nel weekend che dal 21 al 23 novembre: si tratta di Catanzaro – Pescara in Serie B e Fiorentina – Juventus in Serie A. I match saranno trasmessi gratuitamente su DAZN.

Basterà accedere al sito di DAZN, registrarsi anche senza sottoscrivere un abbonamento, esplorare i contenuti disponibili e cliccare sulla finestra dedicata a Palermo – Modena. Anche in modalità gratuita, sarà possibile seguire tutte le fasi della sfida in diretta e on demand.

Il programma

21/11/2025 – 20:30 – Serie BKT: Catanzaro – Pescara

22/11/2025 – 18:00 – Serie A Enilive: Fiorentina – Juventus

