Serie B, in campo con il "Pallone Rosso" durante la 13a giornata ​​

La Serie B in campo per l’eliminazione della violenza contro le donne: attraverso un comunicato e diversi post social, la Lega B ha spiegato le modalità attraverso le quali il campionato aderirà alle iniziative in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Durante la 13a giornata verrà utilizzato il “Pallone Rosso”.

Il comunicato

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. Questa frase della poetessa e scrittrice Alda Merini apre il video pubblicato oggi da Lega Serie B che ribadisce l’impegno di tutti i suoi Club, i Partner e Kappa®nel sensibilizzare tutte le comunità sportive per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il simbolo principale in campo nel prossimo turno di campionato sarà il Pallone Rosso, con una versione speciale dedicata esclusivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

Il pallone firmato Kappa®, sarà un formidabile simbolo per diffondere i valori di rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne e sarà protagonista su tutti i campi della Serie BKT in occasione della 13ª giornata di campionato. “B4LOVE” è lo slogan della campagna, per una attivazione collettiva che andrà oltre il campo da gioco.







“Il Pallone Rosso rappresenta per noi molto più di un emblema – dichiara il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin – “è un impegno concreto che ogni anno la Lega Serie B rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità. Attraverso il linguaggio universale del calcio, vogliamo continuare a diffondere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere, ricordando che la forza dello sport sta anche nella sua capacità di unire ed educare. Quest’anno, inoltre, la campagna del Pallone Rosso è stata arricchita da tutta una serie di iniziative negli stadi per rendere il progetto ulteriormente incisivo e da B4LOVE, uno slogan che vuole sottolineare il sentimento che deve caratterizzare le relazioni del nostro quotidiano’.

Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet, dichiara: ‘Siamo felici di scendere in campo ancora una volta al fianco della Serie BKT con il pallone rosso. Si tratta di un’iniziativa che va ben oltre lo sport e che per Kappa riveste un’importanza fondamentale. È ormai un appuntamento annuale che supera il valore simbolico, e tutte le attività che lo accompagnano testimoniano in modo ancora più evidente il nostro impegno concreto. Lo sport è anche questo: la capacità di farsi portatore di valori che superano il risultato del campo’.

Il Video ufficiale della campagna (https://l1nq.com/B4LoveDownload) contiene le parole delle scrittrici Alda Merini, Michela Murgia e Lidia Ravera. La composizione grafica scandisce i nomi di tutte le vittime di femminicidio perite quest’anno.

Il Pallone Rosso è stato consegnato simbolicamente anche ad alcune personalità femminili di spicco del panorama sportivo nella giornata di ieri al Social Football Summit di Torino.

La campagna sarà impreziosita da numerose attivazioni: negli stadi verrà consegnato un pallone rosso a una rappresentante di ciascuna squadra. I pannelli posti a centrocampo, le fasce da capitano e i led bordocampo saranno personalizzati con lo slogan e il logo “B4LOVE”, così come tutti i contenuti dei canali social. Tutte le squadre indosseranno una patch “B4LOVE” sulle divise. In tutti gli stadi verrà diffuso un messaggio audio contro ogni forma di violenza, insieme alla proiezione del Video ufficiale sui maxischermi. Il Video sarà diffuso anche nelle produzioni televisive e quindi su DAZN, Amazon Prime Video e One Football TV.

Kappa® ha infine pianificato un’altra iniziativa speciale: per la gara Spezia-Sampdoria, valida per la 14ª giornata della Serie BKT del prossimo 30 novembre, lo stadio “Alberto Picco” accoglierà una imponente installazione floreale dedicata alla campagna contro la violenza di genere. L’opera è firmata da Ballondflor, un’azienda women-driven di Los Angeles specializzata in installazioni floreali.

Pallone Rosso e a “B4LOVE”: la Lega Serie B rinnova il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione e responsabilità sociale, ponendo al centro il calcio come motore di cambiamento positivo.