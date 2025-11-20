Lo Faso riparte dalla D: ufficiale la firma con l'Acireale ​​

Simone Lo Faso ci riprova: è ufficiale la firma con l’Acireale. Un modo di ripartire nel girone I di Serie D dopo la chiusura del rapporto con l’Akragas.

Il trequartista ex Palermo e Fiorentina avrà il compito di far risalire in classifica l’Acireale, in piena zona playout e reduce da un punto nelle ultime tre partite. L’arrivo di Lo Faso garantisce una nuova fonte di imprevedibilità all’attacco degli acesi, alla ricerca della salvezza.

Dopo un’inizio di carriera ad alti livelli con le maglie di Palermo, Fiorentina, Lecce e Cesena, Lo Faso è da un po’ di anni sceso di categoria, nei palcoscenici di Serie D. Sono 113 partite e 9 gol in cinque squadre del massimo campionato dilettantistico. Il classe 1998 si è inoltre dedicato negli ultimi tempi alla partecipazione a diversi tornei social, come la “Kings League”.







